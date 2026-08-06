ptn – lancio 315-6 agosto +++ Lugnano in Teverina / Palio dell’Assunta

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa
(ptn) Lugnano in Teverina, successo per il Palio dell'Assunta, il Comune elogia l'impegno delle associazioniTERNI – 6 AGO – "Il Palio dell'Assunta è un volano di qualità per la promozione del nostro borgo". A dirlo è l'amministrazione comunale in un messaggio rivolto all'associazione Lugnano & Medioevo, al Gruppo Musici e al Gruppo Arcieri de La Terra di Lugnano a proposito dell'edizione recentemente conclusa del Palio dell'Assunta che tornerà il 14 agosto con la sfilata dei cortei, le sfide tra arcieri, gli spettacoli medievali e la rievocazioni di tradizioni secolari. "Esprimiamo il più sincero ringraziamento per l'organizzazione dell'evento – scrive l'amministrazione – il grande successo di questa edizione è il risultato della vostra dedizione, della passione e dell'amore che nutrite per la storia, le tradizioni e l'identità del nostro borgo. Ogni dettaglio, ogni esibizione, ogni momento della manifestazione – continua l'amministrazione Dimiziani – ha saputo raccontare il valore della nostra comunità, offrendo ai cittadini e ai numerosi visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente. Un ringraziamento particolare va ai tanti giovani che, con entusiasmo e senso di appartenenza, hanno scelto di dedicare tempo ed energie a questa iniziativa, lavorando fianco a fianco con i volontari di lunga esperienza. È proprio dall'incontro tra generazioni – nota il Comune – che nasce la forza delle nostre tradizioni e la certezza che esse continueranno a vivere e a tramandarsi nel tempo. Il vostro esempio dimostra come il volontariato, la collaborazione e lo spirito di comunità possano trasformarsi in un patrimonio prezioso per tutto il paese. Grazie al vostro lavoro, il Palio dell'Assunta si conferma non solo come una rievocazione storica di grande valore culturale, ma anche come un momento di aggregazione, orgoglio e promozione del nostro territorio. La presenza dell'ambassador dei borghi più belli d'Italia Marco Iaconetti – aggiunge la lettera dell'amministrazione – che ringraziamo per le bellissime foto e video, che ha ripreso la manifestazione e i magnifici scorci del nostro borgo, dimostrano di quanto questa manifestazione sua cresciuta in qualità e contenuti. A tutti voi, ai figuranti, ai musici, agli arcieri, agli organizzatori e a quanti hanno contribuito, spesso dietro le quinte, rivolgo la più profonda gratitudine per aver reso possibile un evento che ha onorato la storia di Lugnano in Teverina e ne ha rafforzato il senso di appartenenza". (ptn/red 315/26) (foto Comune di Lugnano)