ptn – lancio 313-6 agosto +++ Montefranco / Giovani ripuliscono il campo sportivo

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa
(ptn) Montefranco, atti vandalici al campo sportivo, i giovani ripuliscono la struttura; Taccalozzi: "da ragazzi e ragazze un esempio di senso civico e rispetto per il bene pubblico"TERNI – 6 AGO – Sono stati i bambini di Montefranco a ripulire il campo sportivo dai rifiuti e rimuovere le conseguenze egli atti vandalici perpetrati ai danni della struttura. Lo rende noto il Sindaco, Rachele Taccalozzi, che ringrazia le famiglie e i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati per risolvere il problema. Il campo sportivo della Pineta era infatti stato oggetto nei giorni scorsi di abbandono di rifiuti ed atti vandalici. "Un gesto incivile – afferma il Sindaco – che ha ferito un bene comune e l'intera nostra comunità. La risposta più bella e potente a questo sfregio – nota la Taccalozzi – è arrivata però immediatamente e ha avuto il volto dei nostri cittadini più giovani e dei nostri nonni. Con grande spontaneità e amore per il proprio paese, un gruppo di bambini, supportato dall'aiuto prezioso di alcuni nonni, si è rimboccato le maniche. Grazie al loro lavoro instancabile il campo sportivo è stato completamente ripulito e rimesso in condizioni perfette. Vedere i nostri bambini prendersi cura dello spazio pubblico con questa dedizione ci riempie di orgoglio", afferma ancora il Sindaco. "Mentre qualcuno distrugge – osserva – i nostri piccoli concittadini costruiscono e riparano. Hanno dato a tutti noi una lezione straordinaria di educazione, rispetto e altissimo senso civico. Questo dimostra che il futuro di Montefranco è in ottime mani. Ai vandali rispondiamo con la bellezza di questo gesto. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza rivolgo un grazie di cuore, siamo fieri di voi". L'amministrazione coglie poi l'occasione per invitare la cittadinanza a vigilare e a collaborare per preservare i beni pubblici, "affinché gli sforzi di questi giovani e dei loro nonni non vengano vanificati". (ptn/red 313/26) (foto Comune di Montefranco)