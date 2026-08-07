Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: skipass, accolti impegni di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi vallivi aderenti. Rimborsi e sconti per 30 milioni di euro

Antitrust: skipass, accolti impegni di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e

dei dodici Consorzi vallivi aderenti. Rimborsi e sconti per 30 milioni di

euro

Sarà eliminato ogni coordinamento delle politiche di prezzo e

distribuzione degli skipass di valle e saranno offerte misure di ristoro

economico a favore dei consumatori-sciatori

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni

l'istruttoria, avviata a luglio 2025, nei confronti di Federconsorzio

Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di valle a esso aderenti

(Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore,

Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de

Corones – Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio

esercenti impianti a fune Val Gardena – Alpe di Siusi; Consorzio impianti

a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone

a mezzo impianti a fune Alpe Lusia – San Pellegrino; Consorzio impianti a

fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba – Marmolada; Consorzio 3

Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen;

Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle;

Consorzio Rio Pusteria – Bressanone) per una presunta violazione

L'istruttoria ha riguardato alcune previsioni dello Statuto

feder-consortile, che avrebbero potuto determinare due apprezzabili

restrizioni della concorrenza: la prima riguardante la definizione,

all'interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass

dei Consorzi di zona; la seconda relativa ai limiti gravanti sui Consorzi

di valle alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi.

Rispondendo pienamente alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel

provvedimento di avvio, il Federconsorzio Dolomiti Superski e i dodici

Consorzi a esso aderenti si sono in primo luogo impegnati, anche

attraverso modifiche statutarie, a rimuovere in futuro qualsiasi forma di

coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione relative agli

skipass vallivi; in secondo luogo, hanno offerto importanti misure di

ristoro economico a favore dei consumatori-sciatori.

In particolare, i consumatori-sciatori che abbiano acquistato skipass

vallivi, giornalieri o pluri-giornalieri, nelle stagioni sciistiche

economici per un valore complessivamente pari a 30 milioni di euro (di cui

18 milioni di euro a titolo di voucher sconto e 12 milioni di euro a

titolo di rimborsi). I consumatori-sciatori avranno quindi la possibilità

di scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti, pari al 30% della

precedente spesa, e un rimborso diretto, pari al 20% del precedente

esborso. A tali misure si aggiunge l'impegno a stabilizzare, per le

successive cinque stagioni invernali, alcune promozioni e agevolazioni già

deliberate e relative al super-skipass Dolomiti SuperSki, per un valore

complessivo pari a circa 20 milioni di euro.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità e sui criteri di accesso e

fruizione delle misure, si invita a monitorare i siti web del

Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei Consorzi di valle aderenti, nonché

gli avvisi che devono essere affissi presso tutte le casse fisiche del

comprensorio e i giornali locali del Triveneto. L'Autorità ha ritenuto

tali misure compensative suscettibili di attenuare gli eventuali effetti

negativi sui consumatori-sciatori dell'intesa ipotizzata.

Roma, 7 agosto 2026

Testo del provvedimento