SPOROČILO ZA JAVNOST – Objavljena javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - OBJAVLJENA JAVNA RAZPISA ZA POMOČ ZARADI NEPREDVIDLJIVIH DOGODKOV
Ljubljana, 6. avgust 2026 – Ministrstvo za kmetijstvo (MKM) je objavilo
dva javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetiji.
Prvi je ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele
na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026, drugi pa ukrep Finančna pomoč
zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026. Za oba
javna razpisa je predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev.
Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih
dogodkov na kmetijskem gospodarstvu.
Uredbo o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem
gospodarstvu, ki kmetijskim gospodarstvom omogoča pridobitev finančne
pomoči v primerih nepredvidljivih dogodkov, je vlada sprejela na pobudo
ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki se je zavzel za krepitev pomoči
kmetijam.
Za javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi
požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2025 je namenjenih do
50.000 evrov za javni razpis. Za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026 je namenjenih do 65.000
evrov.
Vloge je mogoče oddati od 7. avgusta 2026 do zaprtja javnega razpisa, ki
je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
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Dodatne informacije
Javni razpis in razpisna dokumentacija:
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč zaradi smrti, invalidnosti ali
nezmožnost za delo v letu 2026
Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo:
– na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
– na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (
četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure
– po elektronski pošti na naslov
Lep pozdrav.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija
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