SPOROČILO ZA JAVNOST – Objavljena javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov

OBJAVLJENA JAVNA RAZPISA ZA POMOČ ZARADI NEPREDVIDLJIVIH DOGODKOV

Ljubljana, 6. avgust 2026 – Ministrstvo za kmetijstvo (MKM) je objavilo

dva javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetiji.

Prvi je ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026, drugi pa ukrep Finančna pomoč

zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026. Za oba

javna razpisa je predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja

ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih

dogodkov na kmetijskem gospodarstvu.

Uredbo o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem

gospodarstvu, ki kmetijskim gospodarstvom omogoča pridobitev finančne

pomoči v primerih nepredvidljivih dogodkov, je vlada sprejela na pobudo

ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki se je zavzel za krepitev pomoči

kmetijam.

Za javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi

požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2025 je namenjenih do

50.000 evrov za javni razpis. Za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti,

invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026 je namenjenih do 65.000

evrov.

Vloge je mogoče oddati od 7. avgusta 2026 do zaprtja javnega razpisa, ki

je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

* * *

Dodatne informacije

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara

ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč zaradi smrti, invalidnosti ali

nezmožnost za delo v letu 2026

Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo:

– na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

– na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj

podeželja (

četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure

– po elektronski pošti na naslov

Lep pozdrav.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22

SI–1000 Ljubljana, Slovenija

E:

W:

Zaradi ukrepov za izvajanje pravice do odklopa se na sporočilo niste

dolžni odzvati izven delovnega časa.