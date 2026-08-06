Sanità, via libera al finanziamento da 16 milioni per il nuovo ospedale di Gela. Schifani: «Garantiamo la totale copertura finanziaria»

Con l'approvazione oggi in giunta del disegno di legge "Coesione e crescita", il governo Schifani ha confermato lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse regionali per la progettazione del nuovo ospedale di Gela, nel Nisseno.

«Come avevamo assicurato – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – il mio governo non ha mai fatto venir meno il proprio impegno su quest'opera e ne sta garantendo integralmente la copertura finanziaria. Manteniamo gli impegni assunti con i cittadini e con il territorio, perché crediamo in una sanità più moderna, efficiente e vicina ai bisogni delle comunità. Non realizzeremo un semplice presidio medico, ma un hub multispecialistico integrato, capace di rafforzare l'offerta sanitaria e di rappresentare un punto di riferimento per un'area strategica della Sicilia».

Il nuovo ospedale di Gela, secondo la nuova rete ospedaliera, sarà una struttura Dea di I livello. Sarà costruito su un'area di più di 30 mila metri quadrati, secondo tutte le più recenti norme anti-sismiche e gli standard post-pandemici. Disporrà di 242 posti letto, suddivisi tra le diverse discipline: cardiologia con Utic, chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, terapia intensiva, psichiatria e nefrologia.