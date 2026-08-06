[Comune Palermo] Attività sociali. Aperte le iscrizioni per la presentazione delle domande per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Novità 2026/2027: arriva il controllo qualità

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al
Servizio di Trasporto Scolastico dedicato alle alunne ed agli alunni con
presentate entro il 15 settembre 2026.
A partire da quest'anno il Servizio di Trasporto Scolastico sarà affiancato
da un'attività strutturata di "controllo della qualità", volta a verificare
il corretto svolgimento del servizio, monitorarne gli standard e assicurare
un riscontro costante sul livello delle prestazioni offerte, nell'ottica di
un miglioramento continuo a beneficio degli alunni con disabilità e delle
loro famiglie.
Il servizio è rivolto a ragazzi e ragazze residenti nel Comune di Palermo,
iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in possesso di
o comma 3).
Il servizio è esteso anche alla scuola dell'infanzia, alla disabilità
lieve, nonché alle esigenze rappresentate oltre i termini, che saranno
valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento
delle risorse economiche disponibili.
La domanda dovrà essere presentata dal genitore o dal tutore legale del
minore esclusivamente in modalità telematica. Per accedere al servizio è
necessario autenticarsi mediante SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica)
sul portale dei Servizi Sociali del Comune di Palermo:
portalesociale.comune.palermo.it.
L'Assessore alle Attività Sociali, Mimma Calabrò, dichiara: «L'avvio,
previsto contestualmente all'inizio dell'anno scolastico, delle procedure
per il trasporto scolastico dedicato agli alunni ed alle alunne con
pragmatico e costante a tutela del diritto allo studio e dell'inclusione
sociale.
Sappiamo quanto questo servizio sia fondamentale per garantire ai ragazzi,
alle ragazze ed alle loro famiglie un anno scolastico accessibile ed
inclusivo.
Anche in questo caso abbiamo puntato sulla semplificazione digitale,
pertanto le domande dovranno essere presentate esclusivamente online
attraverso il portale dei Servizi Sociali, rendendo la procedura più
semplice, rapida e trasparente per tutti i cittadini.
La novità di quest'anno è l'introduzione di un servizio di controllo della
qualità, che consentirà di monitorare l'andamento del trasporto scolastico,
verificare il corretto svolgimento del servizio e raccogliere
tempestivamente eventuali segnalazioni, così da garantire standard sempre
più elevati a beneficio delle ragazze, dei ragazzi, e delle loro famiglie.
Il nostro obiettivo è continuare ad abbattere ogni barriera, mettendo al
centro la dignità, i diritti e le esigenze della persona».
La gestione della procedura è affidata all'Unità Organizzativa "Interventi
per persone con disabilità" del Comune di Palermo, coordinata dalla