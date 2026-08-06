Sicurezza. De Corato (Fdi): Per arrestato a Milano in fuga da Carabinieri applicare norme rigide codice strada governo Meloni

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Apprendo che nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato un inseguimento a Cologno Nord per fermare il conducente di una moto rubata che non si era fermato all'alt. I militari alla fine sono riusciti a fermare un 36enne italiano. L'uomo, arrestato per guida pericolosa e ricettazione, era anche in possesso di una dose di mdpv, una sostanza stupefacente tra le più pericolose in circolazione oggi in Lombardia. Auspico quindi che nei confronti di tale soggetto venga applicato senza sconti le modifiche applicate al codice della strada approvate nel contesto del Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni con la legge numero 177 del 25 novembre 2024. Un prezioso strumento che sanzionato molto duramente coloro che non si fermano all'alt delle forze dell'ordine".
Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Apprendo che nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato un inseguimento a Cologno Nord per fermare il conducente di una moto rubata che non si era fermato all'alt. I militari alla fine sono riusciti a fermare un 36enne italiano. L'uomo, arrestato per guida pericolosa e ricettazione, era anche in possesso di una dose di mdpv, una sostanza stupefacente tra le più pericolose in circolazione oggi in Lombardia. Auspico quindi che nei confronti di tale soggetto venga applicato senza sconti le modifiche applicate al codice della strada approvate nel contesto del Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni con la legge numero 177 del 25 novembre 2024. Un prezioso strumento che sanzionato molto duramente coloro che non si fermano all'alt delle forze dell'ordine".