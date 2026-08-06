CS VERRECCHIA SUL MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN RICORDO DI MARCINELLE

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *Marcinelle, Verrecchia (FdI): "Un minuto di raccoglimento in Consiglio
regionale per onorare il sacrificio dei nostri connazionali tra cui molti
abruzzesi"*
In occasione del 70º anniversario della tragedia di Marcinelle, il
capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale dell'Abruzzo, *Massimo
Verrecchia*, ha colto l'occasione della seduta odierna del Consiglio
regionale per chiedere all'Aula un minuto di raccoglimento in memoria delle
vittime del disastro minerario avvenuto l'8 agosto 1956. La tragedia costò
la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani, tra i quali 60 abruzzesi,
segnando una delle pagine più drammatiche dell'emigrazione italiana e della
storia del lavoro nel nostro Paese.
"Ho ritenuto doveroso cogliere l'occasione di questa seduta del Consiglio
regionale – ha dichiarato Verrecchia – per rendere omaggio alle vittime di
Marcinelle e ricordare il sacrificio di tanti nostri connazionali che,
lontano dalla propria terra, hanno affrontato condizioni di lavoro
durissime nel tentativo di garantire un futuro migliore alle loro famiglie.
La loro memoria continua a richiamarci ai valori della dignità del lavoro,
della sicurezza e della solidarietà".
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *Marcinelle, Verrecchia (FdI): "Un minuto di raccoglimento in Consiglio