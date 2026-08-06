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Politica Interna

TRENI, DI GIROLAMO (M5S): SALVINI VIVE SU MARTE, FORSE SI RIFERISCE A TRASPORTI DI LI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - ROMA, 6 ago. – "Non è più tollerabile la cortina di fumo che da 48 ore Salvini continua a sparare negli occhi dei malcapitati passeggeri dei treni italiani. A furia di girare e rigirare frittate, il nostro catastrofico ministro dei Trasporti oggi ha avuto la faccia tosta di rivendicare il successo dell'andamento tutto sommato tranquillo dei treni di ieri, come se un giorno di puntualità diffusa possa cancellare un triennio di totale tracollo del servizio ferroviario. Sono due giorni che il leader della Lega, o più propriamente di parte di essa, cita dati alla rinfusa. Evidentemente ormai vive stabile su Marte, e forse quando parla si riferisce ai trasporti che ci sono lì. Quando fa riferimento alla puntualità dei treni italiani, si rende sempre protagonista di supercazzole atomiche. Da quando c'è lui al Mit, è giusto ricordarlo ai cittadini, un treno viene calcolato in ritardo solo se arriva 60 o più minuti dopo l'orario previsto. Se un convoglio giunge a destinazione con 59 minuti di ritardo, nel fantastico mondo di Meloni e Salvini è un treno puntuale. Quindi, precisamente, di che parliamo?". Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti al Senato Gabriella Di Girolamo.

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