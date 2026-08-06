IL COMUNE COMUNICA – a San Girolamo posizionata la passerella per migliorare l’accessibilità della spiaggia libera, domani al via l’intervento a Pane e Pomodoro: stamattina il sopralluogo degli assessori Scaramuzzi e Cavone

PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ

DELLA SPIAGGIA LIBERA

STAMATTINA IL SOPRALLUOGO DEGLI ASSESSORI SCARAMUZZI

E CAVONE

Per monitorare l'avvio dei lavori, stamattina gli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone , hanno effettuato un sopralluogo, alla presenza della presidente della Commissione Pari Opportunità Angela Perna , della consigliera della Commissione Silvia Russo Frattasi e dei consiglieri municipali.

Nella fase successiva dell'intervento, nei prossimi giorni, entrambe le spiagge saranno dotate anche di un gazebo multifunzionale ombreggiante , concepito quale spazio di accoglienza e supporto per gli utenti della spiaggia. La struttura, realizzata mediante elementi modulari in metallo e/o legno con copertura resistente agli agenti atmosferici e alla salsedine, offrirà un'area protetta destinata alla sosta e al riparo dal sole.

"Grazie al finanziamento del bando regionale 'Mare democratico' possiamo migliorare ulteriormente la qualità dei tanti servizi offerti sulle due spiagge libere cittadine maggiormente frequentate, realizzando delle strutture che diventeranno un riferimento per tutti i bagnanti – ha spiegato l'assessore Scaramuzzi – . Abbiamo infatti immaginato questo intervento non solo come un miglioramento infrastrutturale delle spiagge con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma come concreto strumento di inclusione, con l'obiettivo di favorire la piena partecipazione a tutte le attività legate al mare. Il montaggio delle passerelle è cominciato nella mattinata di oggi e proseguirà domani, così da avere i nuovi percorsi accessibili pronti per il fine settimana. Attendiamo l'arrivo nei prossimi giorni della fornitura dei due gazebo, che costituiranno un punto di sosta, protezione e aggregazione sociale, offrendo riparo e condizioni di maggiore benessere ai bagnanti durante la permanenza in spiaggia".

"Il sopralluogo di oggi è stato l'occasione per verificare gli ultimi interventi realizzati a San Girolamo e programmare un ulteriore rafforzamento dei servizi dedicati all'accessibilità – ha sottolineato Cavone – . A partire dalla prossima settimana, in prossimità della nuova passerella sarà attivato un servizio di accompagnamento con un'ulteriore sedia Job, che si aggiunge a quello già garantito in un'altra area del waterfront nell'ambito del progetto comunale 'Mare per Tutti'. Lo stesso servizio è già operativo anche a Pane e Pomodoro, sempre grazie al 'Mare per Tutti', con personale dedicato all'accompagnamento delle persone con disabilità fino alla battigia e in acqua. Desidero inoltre ringraziare le persone con disabilità, le associazioni e tutti i cittadini che, anche durante le fasi di installazione degli interventi, hanno scelto di confrontarsi con noi, segnalando criticità e bisogni. È proprio dall'ascolto e dal dialogo che nascono i miglioramenti più concreti e che possiamo continuare a costruire una città sempre più accessibile".