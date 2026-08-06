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Toscana

Nuove “Regole guida per la qualità degli interventi nelle aree verdi urbane

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Avviato un percorso verso nuove "Regole guida per la qualità degli interventi nelle aree verdi urbane"

L'assessora Viviani afferma di aver ritenuto necessario dotarsi di specifiche regole guida per la qualità degli interventi nelle aree verdi urbane: "Orientare le progettualità pubbliche e private, cambiare modi e metodi per ideare, realizzare e manutenere il verde in città è sicuramente una priorità. Con questo percorso ci siamo dati un obiettivo importante: guidare gli operatori esterni (soggetti attuatori privati) e interni all'Ente (i diversi settori comunali coinvolti nella progettazione delle opere pubbliche o che valutano progetti di altri enti), in un processo strutturato a tappe (dall'analisi al monitoraggio post-intervento) per garantire la resilienza climatica, l'efficacia ecologica e la coerenza strategica di ogni intervento incidente sullo spazio pubblico". 
Infine, l'assessora Viviani ricorda che "in questo modo si attuano le Norme del Piano Operativo per tutte le aree pubbliche in particolare Parchi e verde pubblico attrezzato, Verde Naturale e di connettività ecologica, Piazze Verdi, Parcheggi Verdi, Orti sociali e urbani".
L'output finale del lavoro, dovendosi riferire sia agli attori privati che agli attori pubblici che intervengono sul territorio, potrà confluire nella redazione di "Regole guida per la qualità degli interventi nelle aree verdi urbane", quale documento di indirizzo generale. Da questo potranno discendere:
• gli indirizzi e criteri per la redazione dei Documenti di Indirizzo Progettuale (DIP) per i progetti di opera pubblica;
• l'implementazione del Regolamento Oneri per definire lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;
• l'implementazione del Regolamento Edilizio Comunale per definire indirizzi e un glossario specifico per gli interventi privati da attuarsi nelle Aree di Trasformazione e all'interno dei Tessuti;
• l'allineamento con il Regolamento del Verde.

(AGENPARL)
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