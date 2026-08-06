Sandro Veronesi a “Castiglione Racconta” con il nuovo libro ‘Caducità

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - La grande narrativa italiana sarà protagonista del nuovo appuntamento di "Castiglione Racconta" , la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.
Pratese, anche se nato a Firenze, Veronesi ha conquistato per due volte il Premio Strega ; è autore di romanzi di grande successo come Caos calmo e Il colibrì , entrambi diventati anche film molto apprezzati dal pubblico e dalla critica.
A Castiglione della Pescaia presenterà il suo ultimo libro, ' Caducità' , una raccolta di tutti i suoi racconti.