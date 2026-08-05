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Toscana

Nonna Licia, 101 anni in splendida forma

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Ha compiuto 101 anni la signora Licia Lera, vedova Di Mauro. Nonna Licia è nata a Piombino il 5 agosto 1925, poi nel 1956 si è trasferita a Livorno insieme al marito, che aveva trovato lavoro nel capoluogo.
A parte piccole parentesi lavorative, ha sempre fatto la casalinga, dedicando tutto il suo tempo e le sue attenzioni al marito e ai due figli. Poi la famiglia è diventata più numerosa con l'arrivo di quattro nipoti e, negli ultimi anni, di due bisnipoti, che hanno reso Licia ancora più felice.
È una signora in splendida forma sia fisica che mentale, lucidissima e piena di interessi, a cominciare dalla sua grande passione, il ricamo, che le consente di confezionare bellissimi centrini. 
Nonna Licia ha festeggiato questo importante compleanno orgogliosa dell'omaggio floreale che il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare, con gli auguri della città.

(AGENPARL)
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