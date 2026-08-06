MONTAGNA, CAVANDOLI (LEGA): “ANCHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SEGUE LA LINEA DELLA LEGA: SOSTEGNI DA FONDO STATALE

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Fa piacere constatare che, anche questa volta, il Partito Democratico arrivi, seppure con qualche settimana di ritardo, sulle posizioni sostenute dalla Lega fin dall'inizio. Dopo il Piemonte, anche l'Emilia-Romagna sceglie infatti di seguire la strada che avevamo indicato: riconoscere la montagna secondo criteri oggettivi e, allo stesso tempo, garantire sostegni ai Comuni che non rientrano nella nuova classificazione nazionale, utilizzando i fondi statali dedicati. Così 'alla montagna si restituisce la montagna' secondo la legge Calderoli che ha riservato risorse alle regioni proprio per dare sostegno ai comuni non più montani secondo la nuova classificazione.
Il nuovo DPCM individua i Comuni montani sulla base di criteri uniformi e oggettivi, legati alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. È un principio di equità: le risorse specifiche destinate alla montagna spettano ai territori che presentano realmente quelle peculiarità. Finalmente anche la Regione Emilia-Romagna prende atto che questa è la strada giusta, introdotta proprio con un emendamento della Lega, e potrà utilizzare gli strumenti assegnati dallo Stato, a partire dalle risorse del Fosmit, per aiutare i comuni che non rientrano più nella classificazione.
Per mesi il Partito Democratico ha preferito alimentare polemiche contro il Governo, parlando impropriamente di Comuni 'declassati'. Oggi, invece, sceglie l'impostazione sostenuta dalla Lega. È la dimostrazione che era possibile coniugare rigore nei criteri e attenzione ai territori, senza lasciare indietro nessuno".
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Fa piacere constatare che, anche questa volta, il Partito Democratico arrivi, seppure con qualche settimana di ritardo, sulle posizioni sostenute dalla Lega fin dall'inizio. Dopo il Piemonte, anche l'Emilia-Romagna sceglie infatti di seguire la strada che avevamo indicato: riconoscere la montagna secondo criteri oggettivi e, allo stesso tempo, garantire sostegni ai Comuni che non rientrano nella nuova classificazione nazionale, utilizzando i fondi statali dedicati. Così 'alla montagna si restituisce la montagna' secondo la legge Calderoli che ha riservato risorse alle regioni proprio per dare sostegno ai comuni non più montani secondo la nuova classificazione.