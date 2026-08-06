(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - a:hover {
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Anniversario Hiroshima, Zoffili (Lega): "La Pace si costruisce con diplomazia, dialogo e cooperazione tra i popoli"
Roma, 6 ago. – "Oggi sono intervenuto in aula alla Camera, in rappresentanza del gruppo della Lega, per commemorare l'81° anniversario del tragico bombardamento atomico di Hiroshima, a cui seguì tre giorni dopo quello di Nagasaki. Due immense tragedie che provocarono centinaia di migliaia di vittime innocenti, lasciando una ferita indelebile nella coscienza collettiva.
Ho inviato un pensiero ai sopravvissuti, custodi di una memoria preziosa che ci ricorda ogni giorno il valore della Pace, che si costruisce costantemente e con determinazione, attraverso gli strumenti della diplomazia parlamentare, della cooperazione e del dialogo, indispensabili per accrescere la fiducia reciproca tra i popoli.
Questa ricorrenza assume un valore profondo in un anno speciale, in cui celebriamo con orgoglio il 160° anniversario delle nostre relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, alimentate da un legame di sincera amicizia, rispetto reciproco e collaborazione strategica che continua a crescere stabilmente nei rapporti istituzionali, economici, scientifici e culturali.
Ricordare quanto avvenuto significa rinnovare ogni giorno l'impegno affinché simili sofferenze non si ripetano mai più, come dovere solenne verso le vittime e verso le nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro".
Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare OSCE e Presidente della sezione bilaterale d'amicizia UIP Italia-Giappone del Parlamento italiano.