Mafia, Schifani ricorda Costa, Cassarà e Antiochia: «Custodiamo e diffondiamo il loro esempio»

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «Nel giorno dell'anniversario del loro assassinio, vogliamo rendere omaggio al magistrato Gaetano Costa, al vice questore Ninni Cassarà e all'agente di scorta Roberto Antiochia. È nostro obbligo morale mantenere viva la memoria di questi servitori dello Stato, uccisi barbaramente nelle estati del 1980 e del 1985. Il loro sacrificio continua a rappresentare una delle pagine più alte del coraggio e del senso dello Stato nella lotta alla mafia. Custodiamo l'esempio che ci hanno lasciato rinnovando ogni giorno l'impegno delle istituzioni nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata e promuovendo i valori della legalità tra le nuove generazioni». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
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