Allerta maltempo, codice giallo a Cagliari oggi, giovedì 6 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - 06 agosto 2026
Avviso della Protezione Civile regionale. Misure di autoprotezione ed elenco delle strade del territorio municipale di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.
Sino alle ore 21 di oggi, giovedì 6 agosto 2026, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali.
L'Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.