IL COMUNE COMUNICA – “Viaggi Sonori”: on line l’avviso del Municipio 4 per l’organizzazione di spettacoli culturali e musicali da svolgersi a settembre e ottobre

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "VIAGGI SONORI"
ON LINE L'AVVISO DEL MUNICIPIO 4
PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI CULTURALI E MUSICALI
DA SVOLGERSI A SETTEMBRE E OTTOBRE
SUL TERRITORIO MUNICIPALE
È disponibile a questo [ | link ] l'avviso del Municipio 4, finalizzato a selezionale le proposte progettuali per la realizzazione di eventi culturali e serate musicali sul territorio del municipio, da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre 2026.
Anche quest'anno, infatti, dopo il successo della prima edizione, il Municipio 4 intende organizzare la manifestazione culturale " Viaggi Sonori". Come da indirizzi approvati dal Consiglio municipale, il programma prevede spettacoli musicali, teatro, cabaret e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni popolari. Tra gli appuntamenti già inseriti nella programmazione culturale, sono inserite anche le feste patronali di Carbonara e Ceglie del Campo, confermando il sostegno già garantito nel 2025. Una scelta che potrà essere ulteriormente rafforzata grazie allo stanziamento aggiuntivo voluto dal sindaco Vito Leccese a sostegno delle feste patronali nel cinque Municipi, che consentirà di destinare risorse specifiche a queste manifestazioni e di consolidarne la presenza all'interno della programmazione culturale cittadina.
Come previsto dall'avviso, gli spettacoli da realizzare consisteranno in:
· una serata cover band e dj set presso il giardino Rita Levi Montalcini a Carbonara;
· uno spettacolo teatrale con testi o canzoni della tradizione popolare mediterranea da svolgersi presso la zona antistante la chiesa di San Giorgio a Loseto;
· un evento musicale cover band presso parco Mizzi a Loseto.
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti iscritti all'Albo degli operatori culturali e di spettacolo, istituito presso il Comune di Bari: il contributo massimo previsto è pari all'80% del disavanzo della manifestazione e comunque non superiore a 10mila euro onnicomprensivo. Le domande di ammissione al contributo, redatte nelle modalità indicate dall'avviso, e la prescritta documentazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12 del giorno 31 agosto 2026.