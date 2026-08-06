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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – “Viaggi Sonori”: on line l’avviso del Municipio 4 per l’organizzazione di spettacoli culturali e musicali da svolgersi a settembre e ottobre

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "VIAGGI SONORI"

ON LINE L'AVVISO DEL MUNICIPIO 4

PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI CULTURALI E MUSICALI

DA SVOLGERSI A SETTEMBRE E OTTOBRE

SUL TERRITORIO MUNICIPALE

È disponibile a questo [ | link ] l'avviso del Municipio 4, finalizzato a selezionale le proposte progettuali per la realizzazione di eventi culturali e serate musicali sul territorio del municipio, da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre 2026.

Anche quest'anno, infatti, dopo il successo della prima edizione, il Municipio 4 intende organizzare la manifestazione culturale " Viaggi Sonori". Come da indirizzi approvati dal Consiglio municipale, il programma prevede spettacoli musicali, teatro, cabaret e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni popolari. Tra gli appuntamenti già inseriti nella programmazione culturale, sono inserite anche le feste patronali di Carbonara e Ceglie del Campo, confermando il sostegno già garantito nel 2025. Una scelta che potrà essere ulteriormente rafforzata grazie allo stanziamento aggiuntivo voluto dal sindaco Vito Leccese a sostegno delle feste patronali nel cinque Municipi, che consentirà di destinare risorse specifiche a queste manifestazioni e di consolidarne la presenza all'interno della programmazione culturale cittadina.

Come previsto dall'avviso, gli spettacoli da realizzare consisteranno in:

· una serata cover band e dj set presso il giardino Rita Levi Montalcini a Carbonara;

· uno spettacolo teatrale con testi o canzoni della tradizione popolare mediterranea da svolgersi presso la zona antistante la chiesa di San Giorgio a Loseto;

· un evento musicale cover band presso parco Mizzi a Loseto.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti iscritti all'Albo degli operatori culturali e di spettacolo, istituito presso il Comune di Bari: il contributo massimo previsto è pari all'80% del disavanzo della manifestazione e comunque non superiore a 10mila euro onnicomprensivo. Le domande di ammissione al contributo, redatte nelle modalità indicate dall'avviso, e la prescritta documentazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12 del giorno 31 agosto 2026.

(AGENPARL)
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