Il 10 agosto “Esplorando Porta Maggiore” ad Ascoli Piceno

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 -
Lunedì 10
ad Ascoli Piceno) appuntamento con l'evento "Esplorando il quartiere di Porta
Maggiore", un percorso culturale e storico aperto a persone di ogni età.
Si tratta di un evento gratuito promosso da
Unione Sportiva Acli Marche APS. L'iniziativa rientra nel progetto "SSC –
Social smart city" del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando
"Educare in comune" e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete
territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.
Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà
vari punti di interesse culturale e storico del quartiere di Porta Maggiore.
La partecipazione è gratuita, con un massimo di
100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode
e di portare una bottiglietta d'acqua.
Per iscriversi è necessario inviare un messaggio