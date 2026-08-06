[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 512 (Da New York a San Severino Marche attratta dalle bellezze cittadine decide di trasferirsi qui con sua sorella: l’abbraccio con il sindaco) + foto

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - DA NEW YORK A SAN SEVERINO MARCHE ATTRATTA DALLE BELLEZZE CITTADINE
DECIDE DI TRASFERIRSI QUI CON SUA SORELLA. L'ABBRACCIO CON IL SINDACO
Un abbraccio affettuoso, un mazzo di rose e il calore di una comunità
pronta ad allargare i propri confini oltreoceano. È stato un incontro
dal forte valore emotivo e simbolico quello avvenuto nel Municipio di
San Severino Marche, dove il sindaco, Rosa Piermattei, ha ricevuto la
cittadina americana Lucia Gildersleeve, arrivata direttamente dallo
Stato di New York per conoscere da vicino quella che a breve diventerà
la sua nuova casa.
A far scoccare la scintilla è stata una lettera scritta qualche
settimana fa dalla stessa signora Lucia, ex insegnante newyorkese in
pensione, al primo cittadino settempedano. Nella missiva indirizzata la
signora Gildersleeve raccontava come lei e la sorella Johanna, anch'essa
docente a riposo e con un passato presso l'Università degli Studi di
Perugia, avessero maturato il desiderio di trasferirsi definitivamente
in Italia. Un sogno coltivato da tempo e concretizzato proprio dopo
essersi imbattute nei video promozionali e istituzionali dedicati a San
Severino Marche. Ad affascinarle in modo decisivo sono state non solo le
meraviglie artistiche, la quiete del paesaggio tra i monti e il mare e
la ricchezza culturale della città, ma anche la passione, l'amore per il
territorio e la determinazione espresse dal sindaco Rosa Piermattei nel
raccontare le attività di valorizzazione e la rinascita post-terremoto
della comunità settempedana.
Accompagnata dall'entusiasmo di questo nuovo capitolo di vita, la
signora Lucia ha voluto cogliere l'occasione di un breve soggiorno in
cordiale colloquio a Palazzo Comunale, Lucia Gildersleeve ha donato al
sindaco Piermattei un omaggio floreale. Il sindaco ha ricambiato il
gesto consegnando all'ospite un'elegante copia della guida della Città
di San Severino Marche. Un momento suggellato da un caloroso abbraccio e
da una stretta di mano che segnano il benvenuto ufficiale
dell'Amministrazione comunale. "Incontri come questo ci riempiono
d'orgoglio e testimoniano quanta bellezza, storia e calore umano la
nostra Città sappia trasmettere, arrivando persino dall'altra parte
dell'Oceano – ha commentato il sindaco Rosa Piermattei –. Sapere che il
lavoro di promozione e l'amore che tutti noi riponiamo quotidianamente
per San Severino Marche riescano a toccare il cuore di persone così
distanti è la soddisfazione più grande. Aspettiamo con gioia Lucia e sua
sorella Johanna, pronte ad accoglierle a braccia aperte nella nostra
grande comunità".
La signora Lucia farà ora rientro negli Stati Uniti per completare
l'iter necessario per il suo trasferimento. L'obiettivo èdi stabilirsi
ufficialmente a San Severino Marche prima della fine dell'anno.
/Nella foto: l'incontro in Municipio/
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