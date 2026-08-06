[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 512 (Da New York a San Severino Marche attratta dalle bellezze cittadine decide di trasferirsi qui con sua sorella: l’abbraccio con il sindaco) + foto

DA NEW YORK A SAN SEVERINO MARCHE ATTRATTA DALLE BELLEZZE CITTADINE

DECIDE DI TRASFERIRSI QUI CON SUA SORELLA. L'ABBRACCIO CON IL SINDACO

Un abbraccio affettuoso, un mazzo di rose e il calore di una comunità

pronta ad allargare i propri confini oltreoceano. È stato un incontro

dal forte valore emotivo e simbolico quello avvenuto nel Municipio di

San Severino Marche, dove il sindaco, Rosa Piermattei, ha ricevuto la

cittadina americana Lucia Gildersleeve, arrivata direttamente dallo

Stato di New York per conoscere da vicino quella che a breve diventerà

la sua nuova casa.

A far scoccare la scintilla è stata una lettera scritta qualche

settimana fa dalla stessa signora Lucia, ex insegnante newyorkese in

pensione, al primo cittadino settempedano. Nella missiva indirizzata la

signora Gildersleeve raccontava come lei e la sorella Johanna, anch'essa

docente a riposo e con un passato presso l'Università degli Studi di

Perugia, avessero maturato il desiderio di trasferirsi definitivamente

in Italia. Un sogno coltivato da tempo e concretizzato proprio dopo

essersi imbattute nei video promozionali e istituzionali dedicati a San

Severino Marche. Ad affascinarle in modo decisivo sono state non solo le

meraviglie artistiche, la quiete del paesaggio tra i monti e il mare e

la ricchezza culturale della città, ma anche la passione, l'amore per il

territorio e la determinazione espresse dal sindaco Rosa Piermattei nel

raccontare le attività di valorizzazione e la rinascita post-terremoto

della comunità settempedana.

Accompagnata dall'entusiasmo di questo nuovo capitolo di vita, la

signora Lucia ha voluto cogliere l'occasione di un breve soggiorno in

cordiale colloquio a Palazzo Comunale, Lucia Gildersleeve ha donato al

sindaco Piermattei un omaggio floreale. Il sindaco ha ricambiato il

gesto consegnando all'ospite un'elegante copia della guida della Città

di San Severino Marche. Un momento suggellato da un caloroso abbraccio e

da una stretta di mano che segnano il benvenuto ufficiale

dell'Amministrazione comunale. "Incontri come questo ci riempiono

d'orgoglio e testimoniano quanta bellezza, storia e calore umano la

nostra Città sappia trasmettere, arrivando persino dall'altra parte

dell'Oceano – ha commentato il sindaco Rosa Piermattei –. Sapere che il

lavoro di promozione e l'amore che tutti noi riponiamo quotidianamente

per San Severino Marche riescano a toccare il cuore di persone così

distanti è la soddisfazione più grande. Aspettiamo con gioia Lucia e sua

sorella Johanna, pronte ad accoglierle a braccia aperte nella nostra

grande comunità".

La signora Lucia farà ora rientro negli Stati Uniti per completare

l'iter necessario per il suo trasferimento. L'obiettivo èdi stabilirsi

ufficialmente a San Severino Marche prima della fine dell'anno.

/Nella foto: l'incontro in Municipio/

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