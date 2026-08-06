Guccini, Bonelli: “Ci lascia una voce libera, un maestro di libertà e di coscienza civile

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - coscienza civile"
«Con Francesco Guccini perdiamo una delle voci più autentiche e libere del
nostro Paese. Le sue canzoni hanno insegnato a intere generazioni a non
piegarsi al conformismo, a guardare il mondo con spirito critico e a
schierarsi sempre dalla parte della libertà, della giustizia e degli ultimi.
Guccini non è stato soltanto un grande cantautore: è stato un intellettuale
capace di trasformare la poesia in coscienza civile, senza mai rinunciare
alla propria indipendenza. La sua eredità continuerà a vivere nelle sue
parole, che resteranno un patrimonio prezioso per chi crede in un'Italia
più giusta, libera e umana.
Alla sua famiglia rivolgo il mio più sincero cordoglio.»
Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs e leader dei Verdi