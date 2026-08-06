Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Difesa. Chiesa (FDI): parole Conte su riarmo sconcertanti

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Sentire le parole da Giuseppe Conte, che è stato Presidente del Consiglio per quasi tre anni, è sconcertante. Ma soprattutto rivela una sorprendente memoria selettiva. Conte dovrebbe ricordare che proprio durante i Governi da lui presieduti la spesa italiana per la Difesa aumentò e furono approvati programmi pluriennali per miliardi di euro destinati all'ammodernamento dello strumento militare, all'innovazione tecnologica e all'acquisizione di nuove capacità. Allora evidentemente non si chiamava 'riarmo'. Non distruggeva il mercato comune. Non minacciava gli equilibri politici europei. Nel 2020, durante il Governo Conte II, fu approvato il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa che prevedeva un significativo rafforzamento degli investimenti e una programmazione di lungo periodo per l'ammodernamento delle capacità militari italiane. Scelte legittime e, per molti aspetti, necessarie. Ma erano scelte del Governo presieduto da Giuseppe Conte. Oggi, dall'opposizione, quelle stesse esigenze vengono trasformate nella propaganda del 'riarmo'. Si può discutere degli strumenti finanziari europei e si deve lavorare affinché i differenti spazi fiscali degli Stati non producano squilibri. È un tema serio. Ma sostenere che investire nella sicurezza significhi 'distruggere' l'Europa è semplicemente falso. L'Europa rischia semmai di diventare irrilevante se non sarà capace di difendersi, se continuerà a dipendere dagli altri per la propria sicurezza e se rinuncerà a costruire una propria autonomia industriale e tecnologica. Da un ex Presidente del Consiglio mi aspetterei responsabilità, memoria e soprattutto coerenza. Perché la sicurezza dell'Italia non può essere una necessità quando si governa e diventare improvvisamente 'riarmo' quando si passa all'opposizione".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Politica Interna

EMFA, Bonelli: “A un anno dall’entrata in vigore l’Italia è ancora inadempiente. Governo responsabile, ora si agisca” «Domani, 8 agosto, ricorre il primo anniversario dell’entrata in vigore dell’EMFA, il regolamento europeo per rafforzare indipendenza, pluralismo e libertà dell’informazione. A un anno di distanza l’Italia è ancora lontanissima dagli standard europei e la responsabilità politica è del governo Meloni e della sua maggioranza. Non parliamo solo della Rai, ormai sempre più sottoposta al controllo della maggioranza, ma dell’intero sistema dell’informazione: trasparenza degli assetti proprietari e della pubblicità istituzionale, tutela delle fonti e protezione dei giornalisti dagli spyware. Tre giornalisti italiani sono stati spiati con Paragon e ancora non sappiamo da chi e perché. C’è poi il dramma delle querele temerarie, uno dei principali strumenti di intimidazione utilizzati per minacciare giornalisti e tentare di fermare inchieste e

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl