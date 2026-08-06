Blackout di oltre dieci ore tra Formello e Valle Muricana: centinaia di famiglie senza corrente, installato un generatore d’emergenza

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - FORMELLO – È stato ripristinato soltanto nel pomeriggio il grave guasto alla rete elettrica che dalle 5.30 di questa mattina ha lasciato senza energia elettrica centinaia di famiglie in un’ampia area compresa tra via delle Perazzeta a Formello, Borgo Pineto e parte di Valle Muricana.
Per oltre dieci ore i residenti hanno dovuto fare i conti con un blackout che ha provocato notevoli disagi, aggravati dalle elevate temperature di questi giorni. Numerose famiglie segnalano danni ai generi alimentari conservati nei frigoriferi e nei congelatori, rimasti senza alimentazione per diverse ore.
Sul posto sono intervenute le squadre tecniche del Gruppo Areti, che hanno lavorato per individuare il guasto e ripristinare la fornitura elettrica. Al momento, tuttavia, le cause del blackout non sono ancora state accertate.
Per garantire la continuità del servizio è stato installato anche un camion generatore alimentato a gasolio, utilizzato in via provvisoria per sostenere la rete elettrica della zona.
Tra i residenti torna anche il tema della necessità di realizzare una nuova cabina di trasformazione elettrica. Secondo alcune testimonianze, l’infrastruttura sarebbe prevista da oltre dieci anni ma non sarebbe mai stata costruita.
Da parte del personale Areti, presente durante le operazioni, viene riferito che la realizzazione della cabina non sarebbe stata autorizzata dal Parco regionale di Veio.
Una versione che trova però una diversa ricostruzione da fonti vicine all’Ente Parco, secondo cui gli uffici tecnici sono sempre stati disponibili, lo sono tuttora e continueranno a esserlo per un confronto con i funzionari di Areti, al fine di individuare una soluzione condivisa per migliorare il servizio elettrico nell’area.
Resta ora da chiarire l’origine del guasto che ha lasciato senza corrente centinaia di utenti e ha evidenziato ancora una volta le criticità della rete elettrica in questo quadrante del territorio.