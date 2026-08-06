Cs e foto riapertura e orari Ccr contrada Cicerone

Martedì

11 agosto riapre dopo i lavori di adeguamento il CCR

in

contrada Cicerone

Riapre martedì 11

agosto il Centro Conferimento Rifiuti (Ccr) in contrada Cicerone, nella zona

industriale.

Completati i lavori di

adeguamento iniziati a fine agosto dello scorso anno, il Ccr sarà aperto nei

seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19,30 e la

domenica dalle 9,00 alle 12,00.

Potranno essere conferite

tutte le frazioni merceologiche previste dal regolamento (sfalci, ingombranti,

elettrodomestici, ecc).

In considerazione dell'importante

riscontro della cittadinanza, saranno organizzati altri punti di distribuzione

di prossimità nell'agro dei kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Questa attività si

aggiunge alla distribuzione dell'attrezzatura porta a porta che sta

interessando tutto l'agro e alla possibilità di ritirare i kit presso il front

Gli incontri per

ritirare i kit, muniti di documento d'identità dell'intestatario TARI saranno:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

13 agosto Villaggio del Fanciullo nel Piazzale antistante la chiesa ore

Gli interventi, del

costo complessivo di 380.000 euro, sono stati finanziati attraverso l'Asse

Prioritario II "Economia Verde" Azione 2.10 "Interventi per la gestione dei

rifiuti urbani", Programma Regionale Puglia 2021 – 2027, "Avviso per la

selezione di proposte progettuali finalizzate all'adeguamento alle vigenti

norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti

urbani". Nello specifico hanno riguardato: la riorganizzazione dell'area di

raccolta dei rifiuti, l'installazione di due tettoie di copertura, la posa in

opera di pesa a ponte dei rifiuti per garantire la tracciabilità delle quantità

e delle tipologie di rifiuti gestiti, l'implementazione del numero dei cassoni

per consentire il conferimento di nuove frazioni (sfalci e potature, rifiuti

misti dall'attività di costruzione ecc), l'eliminazione delle barriere

architettoniche al fine di consentire l'accesso a persone con disabilità, in

un'ottica di inclusione anche della gestione dei rifiuti, l'informatizzazione

sia per i conferimenti degli operatori ecologici sia dei privati cittadini,

mediante la realizzazione di un accesso controllato con identificazione tramite

tessera con supporto software di gestione anagrafica e registro

ingressi/uscite, il ripristino del manto stradale, il potenziamento

dell'illuminazione.

Inoltre, per ridurre i

consumi di energia elettrica, è stato installato un impianto fotovoltaico e per

favorire il riuso delle acque meteoriche, contestualmente al ripristino

dell'impianto di raccolta, è stato realizzato anche un impianto di riutilizzo

nell'irrigazione dell'area verde ampliata con la piantumazione di altri alberi.