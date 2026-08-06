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Puglia

Cs e foto riapertura e orari Ccr contrada Cicerone

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Martedì
11 agosto riapre dopo i lavori di adeguamento il CCR

in
contrada Cicerone

 

Riapre martedì 11
agosto il Centro Conferimento Rifiuti (Ccr) in contrada Cicerone, nella zona
industriale.

Completati i lavori di
adeguamento iniziati a fine agosto dello scorso anno, il Ccr sarà aperto nei
seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19,30 e la
domenica dalle 9,00 alle 12,00.

Potranno essere conferite
tutte le frazioni merceologiche previste dal regolamento (sfalci, ingombranti,
elettrodomestici, ecc).

In considerazione dell'importante
riscontro della cittadinanza, saranno organizzati altri punti di distribuzione
di prossimità nell'agro dei kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Questa attività si
aggiunge alla distribuzione dell'attrezzatura porta a porta che sta
interessando tutto l'agro e alla possibilità di ritirare i kit presso il front

Gli incontri per
ritirare i kit, muniti di documento d'identità dell'intestatario TARI saranno:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì
13 agosto Villaggio del Fanciullo nel Piazzale antistante la chiesa ore

Gli interventi, del
costo complessivo di 380.000 euro, sono stati finanziati attraverso l'Asse
Prioritario II "Economia Verde" Azione 2.10 "Interventi per la gestione dei
rifiuti urbani", Programma Regionale Puglia 2021 – 2027, "Avviso per la
selezione di proposte progettuali finalizzate all'adeguamento alle vigenti
norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani". Nello specifico hanno riguardato: la riorganizzazione dell'area di
raccolta dei rifiuti, l'installazione di due tettoie di copertura, la posa in
opera di pesa a ponte dei rifiuti per garantire la tracciabilità delle quantità
e delle tipologie di rifiuti gestiti, l'implementazione del numero dei cassoni
per consentire il conferimento di nuove frazioni (sfalci e potature, rifiuti
misti dall'attività di costruzione ecc), l'eliminazione delle barriere
architettoniche al fine di consentire l'accesso a persone con disabilità, in
un'ottica di inclusione anche della gestione dei rifiuti, l'informatizzazione
sia per i conferimenti degli operatori ecologici sia dei privati cittadini,
mediante la realizzazione di un accesso controllato con identificazione tramite
tessera con supporto software di gestione anagrafica e registro
ingressi/uscite, il ripristino del manto stradale, il potenziamento
dell'illuminazione.

Inoltre, per ridurre i
consumi di energia elettrica, è stato installato un impianto fotovoltaico e per
favorire il riuso delle acque meteoriche, contestualmente al ripristino
dell'impianto di raccolta, è stato realizzato anche un impianto di riutilizzo
nell'irrigazione dell'area verde ampliata con la piantumazione di altri alberi.

(AGENPARL)
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