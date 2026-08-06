Comunicato stampa – Dramma sfiorato a Villabate. La tempestività dei Carabinieri salva una donna in arresto cardiaco

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 6 agosto 2026
DRAMMA SFIORATO A VILLABATE
LA TEMPESTIVITÀ DEI CARABINIERI SALVA UNA DONNA IN ARRESTO CARDIACO
È finita nel migliore dei modi una corsa contro il tempo vissuta a Villabate, dove il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha salvato la vita a una donna colpita da un improvviso malore. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della locale Stazione.
Senza perdere un secondo, i Carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 ed avviato sul posto le manovre d'urgenza di rianimazione cardiopolmonare. L'azione tempestiva e coordinata dei militari si è rivelata decisiva: la donna ha ripreso spontaneamente a respirare ed è stata stabilizzata in attesa dei soccorsi specializzati.
All'arrivo del personale medico, la paziente è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Civico" di Palermo per gli accertamenti del caso. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale del capillare presidio del territorio da parte dell'Arma e la determinazione dei suoi uomini nel fronteggiare le emergenze.