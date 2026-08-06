(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "La conclusione dei lavori in commissione sul testo unificato per la riforma del cinema rappresenta un risultato importante. Insieme alla recente approvazione del decreto legge Infrastrutture e Pnrr, che ha consentito di recuperare ulteriori risorse per il Fondo per il cinema e l'audiovisivo, si conferma l'attenzione della Lega e del Governo per un comparto strategico dell'industria culturale nazionale. Grazie al lavoro del sottosegretario Lucia Borgonzoni, si compie un primo passo concreto verso un sistema più semplice, stabile e vicino alle esigenze di imprese, lavoratori e produzioni indipendenti. Come partito abbiamo sempre sostenuto la necessità di dare regole certe e strumenti efficaci a un settore fondamentale per la cultura e l'economia italiana, che merita continuità di investimenti e visione industriale. Ora auspichiamo una rapida approvazione del provvedimento in Aula per continuare il percorso di rilancio del cinema italiano e rafforzarne la competitività a livello internazionale".
Cinema: Latini (Lega), bene lavoro Borgonzoni, riforma primo passo per rilanciare settore strategico
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