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Politica Estera

Cile, Kast lancia la più ampia stretta legislativa degli ultimi anni contro il crimine organizzato

Floriana CutiniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Il presidente cileno José Antonio Kast ha annunciato in cadena nacional un vasto pacchetto di oltre trenta riforme legislative che punta a ridefinire l’architettura della sicurezza nazionale, introducendo nuovi reati, ampliando i poteri delle forze dell’ordine e rafforzando gli strumenti di contrasto alle reti criminali transnazionali. L’Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, che il governo vuole approvare entro Natale, prevede una modifica costituzionale per elevare la sicurezza a dovere primario dello Stato, la creazione del reato autonomo di appartenenza a organizzazioni criminali, l’estensione della flagrancia a 24 ore, procedure più rapide di espulsione per irregolari e un dispiegamento permanente delle forze dell’ordine nei quartieri più critici. Il piano include anche una nuova agenzia per il sequestro e la distruzione dei beni delle mafie, misure contro il reclutamento di minori e un rafforzamento del controllo delle frontiere con tecnologie avanzate. L’annuncio segna l’avvio della fase politica centrata sulla sicurezza, tema cardine del programma di Kast, che rivendica una riduzione recente di omicidi e ingressi irregolari. Conferma sempre le informazioni con fonti istituzionali cilene o testate affidabili.

(AGENPARL)
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