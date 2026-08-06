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AIL: Traversata a nuoto solidale dello Stretto di Messina 

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, in collaborazione con “Traversata dello Stretto Amatoriale”, il prossimo 13 agosto sarà al fianco di Federico, 36 anni paziente ematologico in remissione da una leucemia mieloide cronica, in occasione della traversata amatoriale a nuoto dello Stretto di Messina. Tra i flutti blu dello straordinario tratto di mare tra Sicilia e Calabria, Federico vivrà un’avventura indimenticabile, affronterà una sfida che va oltre lo sport e simbolicamente tra i flutti e i gorghi dei due mitologici mostri marini, Scilla e Cariddi “L’acqua da sempre è il mio elemento, desidero trasformare la mia esperienza in un messaggio di forza di volontà e rinascita, ma senza Ricerca tutto questo non sarebbe possibile” dichiara Federico. 

Il mare che muta, imprevedibile ma accogliente, diventa metafora della malattia, le acque invitano al coraggio, a lasciarsi andare affrontando ogni sfida, il corpo e la mente prendono forza e, grazie ai progressi della ricerca, come i marinai a vele spiegate, sfidano l’ignoto e gli ostacoli, vedono la mèta: il ritorno a casa, la rinascita e un nuovo inizio. Federico nuoterà per circa tre chilometri nello Stretto di Messina per lanciare un forte messaggio di speranza e di solidarietà.

Federico parteciperà alla sfida insieme ad altri trenta partecipanti, la partenza è prevista alle ore 8.00 da Torre Faro (Messina), l’arrivo alle 9.30 circa a Cannitello (frazione di Villa San Giovanni – Reggio Calabria). 

Da oltre 55 anni AIL con le sue 83 sezioni provinciali e i suoi 18.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. 

Si ringraziano per la concessione del patrocinio il Comune di Villa San Giovanni e ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane, per la collaborazione le varie associazioni e realtà locali e per la preziosa organizzazione Traversata dello Stretto Amatoriale.

(AGENPARL)
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