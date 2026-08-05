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Politica Interna

Ue: De Luca (Pd), difesa comune europea obiettivo strategico. Governo sceglie direzione opposta per compiacere Trump “Il sensibile peggioramento dell’economia italiana non dipende solo dalla crisi internazionale ma anche dalla mancanza di politiche economiche, sociali e industriali. Per anni avete attaccato Bruxelles, la Commissione europea e la Banca centrale europea, cercando un capro espiatorio. Ma se oggi l’Italia è in difficoltà economica e sociale la responsabilità non è di una presunta ‘Troika europea’: è delle scelte della vostra maggioranza, dell’assenza di una strategia per il Paese”. Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari europei della Camera. “Proprio sul patto di stabilità va fatta chiarezza: le regole per cui chiedete una flessibilità sono state negoziate, accettate e sottoscritte dal vostro Governo. Oggi ci saremmo aspettati parole chiare su misure concrete per aiutare famiglie e imprese. Invece, Ministro lei chiede di avviare la procedura per uno scostamento solo per coprire gli impegni sull’aumento delle spese militari sottoscritti in sede Nato per compiacere Trump. Preferite difendere il rapporto con il Presidente americano piuttosto che gli interessi degli italiani. Questi impegni vanno riconsiderati perché insostenibili per il futuro. Invece di procedere con inefficaci riarmi nazionali, bisogna procedere con investimenti per costruire una vera difesa comune europea. Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale, come indicato nella nostra risoluzione”, conclude De Luca

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Governo sceglie direzione opposta per compiacere Trump

"Il sensibile peggioramento dell'economia italiana non dipende solo dalla crisi internazionale ma anche dalla mancanza di politiche economiche, sociali e industriali.
Per anni avete attaccato Bruxelles, la Commissione europea e la Banca centrale europea, cercando un capro espiatorio. Ma se oggi l'Italia è in difficoltà economica e sociale la responsabilità non è di una presunta 'Troika europea': è delle scelte della vostra maggioranza, dell'assenza di una strategia per il Paese".

"Proprio sul patto di stabilità va fatta chiarezza: le regole per cui chiedete una flessibilità sono state negoziate, accettate e sottoscritte dal vostro Governo. Oggi ci saremmo aspettati parole chiare su misure concrete per aiutare famiglie e imprese. Invece, Ministro lei chiede di avviare la procedura per uno scostamento solo per coprire gli impegni sull'aumento delle spese militari sottoscritti in sede Nato per compiacere Trump. Preferite difendere il rapporto con il Presidente americano piuttosto che gli interessi degli italiani. Questi impegni vanno riconsiderati perché insostenibili per il futuro. Invece di procedere con inefficaci riarmi nazionali, bisogna procedere con investimenti per costruire una vera difesa comune europea. Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale, come indicato nella nostra risoluzione", conclude De Luca.

Roma, 5 agosto 2026

(AGENPARL)
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