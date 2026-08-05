Sarzana, Rifondazione “la violenza nasce dal clima di odio prodotto dallo sdoganamento dell’estrema destra

sdoganamento dell'estrema destra"

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A seguito degli episodi avvenuti nei giorni scorsi a Sarzana, esprimiamo

innanzitutto la nostra piena solidarietà alle ragazze e ai ragazzi

coinvolti.

L'episodio avvenuto in pieno centro cittadino – con atteggiamenti di chiaro

stampo squadrista, volti coperti, cinghie e spray urticanti – arriva come

culmine di una serie di gravissime minacce sui social, rivolte apertamente

contro militanti di sinistra e anche contro attività commerciali del centro

storico, il tutto condito da richiami al fascismo e inquietanti

inneggiamenti ai femminicidi.

«Quello di Sarzana è solo l'ultimo, in ordine temporale, di episodi

preoccupanti che stanno accadendo nella nostra provincia. Dopo gli scontri

di Lerici e altri episodi precedentemente avvenuti in pieno centro a

Spezia, senza dimenticare il tentativo di "notte nera" a Bolano, non

possiamo più considerarli una semplice successione di episodi isolati o di

mala movida». Lo afferma Luca Marchi, segretario provinciale di

Rifondazione Comunista.

«Da tempo assistiamo a uno sdoganamento politico e mediatico dell'estrema

destra, con linguaggi e pratiche che alimentano odio e violenza. Quando

certi messaggi vengono normalizzati, il risultato è un clima in cui

aggressioni e intimidazioni trovano spazio e chi le compie si sente sempre

più legittimato ad agire», aggiunge Luca Marchi.

«Per questo riteniamo che il problema non possa essere affrontato

esclusivamente come una questione di ordine pubblico. È necessario

contrastare ogni rigurgito fascista sul piano politico, culturale e

sociale, dando piena attuazione ai principi antifascisti della

Costituzione. Rifondazione Comunista continuerà a essere al fianco di chi

subisce violenze e intimidazioni e a lavorare nei territori per costruire

un'alternativa fondata sull'antifascismo, sulla giustizia sociale e sulla

solidarietà. Non permetteremo che questi episodi vengano normalizzati né

che trovino coperture o giustificazioni, anche quando arrivano da settori

Comunista.