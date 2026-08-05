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Politica Interna

Sarzana, Rifondazione “la violenza nasce dal clima di odio prodotto dallo sdoganamento dell’estrema destra

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - sdoganamento dell'estrema destra"
*
A seguito degli episodi avvenuti nei giorni scorsi a Sarzana, esprimiamo
innanzitutto la nostra piena solidarietà alle ragazze e ai ragazzi
coinvolti.

L'episodio avvenuto in pieno centro cittadino – con atteggiamenti di chiaro
stampo squadrista, volti coperti, cinghie e spray urticanti – arriva come
culmine di una serie di gravissime minacce sui social, rivolte apertamente
contro militanti di sinistra e anche contro attività commerciali del centro
storico, il tutto condito da richiami al fascismo e inquietanti
inneggiamenti ai femminicidi.

«Quello di Sarzana è solo l'ultimo, in ordine temporale, di episodi
preoccupanti che stanno accadendo nella nostra provincia. Dopo gli scontri
di Lerici e altri episodi precedentemente avvenuti in pieno centro a
Spezia, senza dimenticare il tentativo di "notte nera" a Bolano, non
possiamo più considerarli una semplice successione di episodi isolati o di
mala movida». Lo afferma Luca Marchi, segretario provinciale di
Rifondazione Comunista.

«Da tempo assistiamo a uno sdoganamento politico e mediatico dell'estrema
destra, con linguaggi e pratiche che alimentano odio e violenza. Quando
certi messaggi vengono normalizzati, il risultato è un clima in cui
aggressioni e intimidazioni trovano spazio e chi le compie si sente sempre
più legittimato ad agire», aggiunge Luca Marchi.

«Per questo riteniamo che il problema non possa essere affrontato
esclusivamente come una questione di ordine pubblico. È necessario
contrastare ogni rigurgito fascista sul piano politico, culturale e
sociale, dando piena attuazione ai principi antifascisti della
Costituzione. Rifondazione Comunista continuerà a essere al fianco di chi
subisce violenze e intimidazioni e a lavorare nei territori per costruire
un'alternativa fondata sull'antifascismo, sulla giustizia sociale e sulla
solidarietà. Non permetteremo che questi episodi vengano normalizzati né
che trovino coperture o giustificazioni, anche quando arrivano da settori
Comunista.

(AGENPARL)
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