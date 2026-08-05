IL COMUNE COMUNICA – domani si riunisce il Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - DOMANI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale è convocato domani, giovedì 6 agosto 2026, alle ore 16.00 nell'aula "E. Dalfino" a Palazzo della Città, per la trattazione degli [ | argomenti iscritti all'ordine del giorno ] .
È possibile assistere alla diretta streaming della seduta accedendo [ | a questo link ] .
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