CS VERRECCHIA (FDI) SU ASSESTAMENTO BILANCIO

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - *COMUNICATO STAMPA*
amministrativo-contabile che restituisce solidità a Regione e libera oltre
60 milioni di euro per investimenti"*
"Le affermazioni del consigliere *Silvio Paolucci *non corrispondono alla
realtà dei fatti". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in
Consiglio regionale, *Massimo Verrecchia,* intervenendo sul percorso di
Collegio dei Revisori – spiega Verrecchia – nell'ambito del rilascio del
parere di competenza, si è limitato a richiedere, attraverso un verbale
istruttorio, chiarimenti su alcune delle numerose misure contenute nel
immediatamente coinvolte e hanno già fornito i riscontri richiesti. Non vi
è dunque alcuna criticità ma il normale svolgimento delle procedure
previste dalla legge." Il capogruppo evidenzia inoltre che, per quanto
riguarda la ricognizione dei debiti fuori bilancio, i dipartimenti
regionali hanno segnalato esclusivamente posizioni emerse dopo la chiusura
dell'esercizio 2025 e, pertanto, non ricomprese nell'apposito Fondo. "Si
tratta di debiti che possono essere finanziati grazie all'avanzo di
amministrazione che la Regione Abruzzo è tornata finalmente a registrare,
al termine di un complesso e delicato percorso di riallineamento del ciclo
di gestione del bilancio. L'approvazione dell'assestamento – ricorda – è
stata possibile soltanto dopo la definitiva approvazione del Rendiconto
della Gestione 2025, parificato per la prima volta senza riserve dalla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il 16 luglio scorso e
approvato dal Consiglio regionale con legge il 23 luglio. Le strutture
regionali – prosegue – hanno lavorato senza soluzione di continuità per
rispettare il cronoprogramma imposto dagli adempimenti normativi,
predisponendo in tempi estremamente rapidi una manovra che mette a
disposizione del territorio oltre 60 milioni di euro di nuove risorse. Tra
gli interventi più significativi previsti dall'assestamento figurano circa
13 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, 4,7 milioni per il
contrasto allo spopolamento, oltre 2,4 milioni per gli interventi contro le
avversità atmosferiche, 2 milioni per la rigenerazione urbana, 2 milioni
destinati all'Agenzia regionale di Protezione Civile, 3,6 milioni
all'Agenzia regionale per la Committenza, oltre al rifinanziamento di
numerose leggi regionali nei settori sociale, culturale e sportivo e ad
altri interventi ritenuti strategici dall'Amministrazione regionale. Non si
comprendono, quindi, gli inutili allarmismi del centrosinistra – conclude
Verrecchia -. Di fronte a una manovra di così rilevante impatto economico e
sociale per l'Abruzzo, che garantirà benefici concreti e immediati a
cittadini, enti locali e comparti strategici, sarebbe auspicabile un
confronto fondato sui fatti e non su ricostruzioni prive di fondamento."
L'Aquila, 5 agosto 2026