(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Roma, 5 ago. – "Sempre più spesso apprendiamo dalle cronache locali gravi danni causati dalla caduta di infissi in edifici pubblici o di uso pubblico. Basti pensare che, il 22 maggio scorso, un ragazzo di dodici anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una finestra che ha ceduto all'interno di una scuola secondaria di primo grado a Milano. Si tratta di episodi che mettono gravemente a rischio la pubblica incolumità delle persone che, a vario titolo, sono presenti in tali edifici. Per ovviare a questi rischi, desideriamo conoscere quali iniziative di carattere normativo possano essere adottate per prevedere sistemi aggiuntivi anticaduta in tutti i casi di installazione di nuovi serramenti o di sostituzione di quelli esistenti, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico. Dato il contenuto costo di installazione dei sistemi in oggetto, verrebbe drasticamente ridotto il rischio di incorrere in responsabilità civili e penali". Lo ha detto il deputato leghista Graziano Pizzimenti, interrogando il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
Edifici pubblici, Pizzimenti (Lega): Necessari interventi di messa in sicurezza per prevenire danni
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