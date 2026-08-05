Lavoro, due concorsi pubblici del Comune per 9 posti da funzionario di Polizia locale e 6 da funzionario tecnico – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Assunzioni a tempo pieno e indeterminato, domande entro le ore 12 del 4 settembre 2026 attraverso il portale unico InPA: bando e accesso alla piattaforma dedicata
In pubblicazione sul portale istituzionale del Comune due concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, rispettivamente, di 9 posti da funzionario di polizia locale – area dei funzionari e della elevata qualificazione – e 6 posti da funzionario tecnico – area dei funzionari e della elevata qualificazione.
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dai bandi dovranno presentare domanda, corredata della documentazione richiesta, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 4 settembre 2026.