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Sardegna

Lavoro, due concorsi pubblici del Comune per 9 posti da funzionario di Polizia locale e 6 da funzionario tecnico – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Assunzioni a tempo pieno e indeterminato, domande entro le ore 12 del 4 settembre 2026 attraverso il portale unico InPA: bando e accesso alla piattaforma dedicata

In pubblicazione sul portale istituzionale del Comune due concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, rispettivamente, di 9 posti da funzionario di polizia locale – area dei funzionari e della elevata qualificazione – e 6 posti da funzionario tecnico – area dei funzionari e della elevata qualificazione.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dai bandi dovranno presentare domanda, corredata della documentazione richiesta, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 4 settembre 2026.

(AGENPARL)
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