Hub urbani e di prossimità: oltre 3,2 milioni di euro per i Comuni dell’area metropolitana di Bologna

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 5 agosto 2026
dell'area metropolitana di Bologna*
La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati per l'attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di
prossimità, strumenti strategici introdotti dalla L.R. 12/2023 per il
rilancio dell'economia urbana e del commercio di vicinato.
Per quanto riguarda il territorio metropolitano bolognese, risultano
finanziati tutti i Comuni che avevano presentato candidatura, per un totale
complessivo di oltre 3,2 milioni di euro di contributi regionali.
I progetti finanziati riguardano i Comuni di Budrio, Bologna, Castel San
Pietro Terme, Imola, Casalecchio di Reno e Vergato, e prevedono interventi
integrati di riqualificazione urbana, sostegno alle imprese, innovazione
dei servizi, promozione territoriale e valorizzazione degli spazi pubblici.
Si tratta di progettualità che mettono al centro il commercio come leva di
sviluppo locale, con l'obiettivo di rafforzare l'attrattività dei centri
urbani, sostenere le attività economiche e migliorare la qualità della vita
delle comunità.
La Città metropolitana di Bologna, attraverso il Tavolo metropolitano per
il commercio e le attività turistiche, ha accompagnato i Comuni in tutte le
fasi di definizione delle candidature, promuovendo un lavoro di
coordinamento, confronto e supporto tecnico, in coerenza con quanto
previsto dalla normativa regionale.
"Accogliamo con grande soddisfazione l'esito della graduatoria regionale,
che premia il lavoro fatto dai Comuni del nostro territorio, ma anche
l'importante supporto dato agli stessi dal personale dell'Area Sviluppo
Economico e Sociale della Città metropolitana di Bologna e conferma la
qualità delle progettualità presentate. Ringraziamo la Regione
Emilia-Romagna per lo sforzo importante messo in campo nel sostenere
concretamente lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità, strumenti
fondamentali per il rilancio dell'economia di vicinato. – dichiara il
Crescimbeni* – Come Città metropolitana continueremo a essere al fianco dei
Comuni, accompagnandoli nella fase di attuazione degli interventi e nel
rafforzamento delle strategie di sviluppo locale, affinché questi
investimenti possano tradursi in risultati concreti per i territori e per
le comunità".