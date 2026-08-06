(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Piacenza, 6 agosto 2026
*Oggetto:* *Controlli della Polizia Locale nei quartieri cittadini:
identificazioni, interventi di pulizia e verifiche nelle aree verdi*
Proseguono i controlli della Polizia Locale di Piacenza nelle aree della
città oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Nelle prime ore della
mattinata di oggi, a partire dalle 6.30, gli agenti del Nucleo Antidegrado
hanno effettuato una serie di interventi in diversi quartieri cittadini,
finalizzati al contrasto del degrado urbano e al monitoraggio delle
situazioni di maggiore criticità. Il primo sopralluogo ha interessato
l'area della Cavallerizza, dove sono state identificate due persone. Nei
confronti di una di esse, che aveva allestito un accampamento di fortuna, è
agenti hanno inoltre raccolto alcune segnalazioni dei residenti, dando
seguito al confronto già avviato nei giorni scorsi con l'amministrazione
del condominio. I controlli sono poi proseguiti nel giardino di Largo
Erfurt, alle spalle del distributore di carburante. Pur non essendo
presenti occupanti, tra la vegetazione sono stati rinvenuti cartoni e
coperte utilizzati come giacigli. Per il ripristino dell'area è stato
richiesto a Iren un intervento straordinario di pulizia. Nella zona della
Baia del Re sono state identificate tre persone. Gli accertamenti hanno
evidenziato che una di esse non era in regola con la normativa sul
soggiorno in Italia. L'uomo è stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e
la Questura gli ha notificato l'invito a presentarsi per la
agenti hanno rinvenuto alcuni giacigli temporaneamente non occupati e
recuperato un monopattino elettrico di dubbia provenienza, sul quale sono
ulteriore intervento ha riguardato il Parco Montecucco, dove una pattuglia
è intervenuta a seguito della segnalazione della presenza di un presunto
esibizionista. Le verifiche effettuate non hanno consentito di riscontrare
alcuna situazione riconducibile a quanto segnalato. Infine, in via
Emmanuelli, presso il cosiddetto "casottino del latte", gli agenti hanno
verificato che l'immobile, pur non più utilizzato, era ancora alimentato
dalla rete elettrica e poteva essere utilizzato come ricovero di fortuna.
Informato il proprietario, sono state avviate le operazioni per la
disattivazione dell'impianto e la definitiva messa in sicurezza della
struttura. L'attività rientra nel programma di monitoraggio quotidiano del
territorio svolto dalla Polizia Locale, con particolare attenzione alle
aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano e alle
segnalazioni provenienti dai cittadini.