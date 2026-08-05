Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Editoria, Ruspandini (FdI): Idrovolante Edizioni esclusa da Più Libri più liberi, chiarire subito uso contributi pubblici

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "A seguito della decisione di escludere la casa editrice Idrovolante Edizioni dalla fiera dell'editoria 'Più Libri Più Liberi', seguiamo con attenzione la piega legale che rischia di prendere questa brutta vicenda. Un editore libero e indipendente lasciato fuori dopo anni da una kermesse che dovrebbe rappresentarne la casa naturale, per ragioni a dir poco fumose. Affinché venga sgomberato del tutto il sospetto di una discriminazione politica dopo le polemiche dell'edizione 2025 e per scongiurare il rischio di una delegittimazione dei tanti parlamentari, giornalisti e intellettuali che affollano il catalogo di Idrovolante Edizioni, ritengo sia necessario un approfondimento circa il conferimento di un potere del tutto arbitrario affidato alla direzione di una Fiera che riceve centinaia di migliaia di euro di sostegni pubblici. Lo Stato eroga contributi affinché la manifestazione tuteli il pluralismo, il merito e la produzione dei piccoli editori indipendenti. Idrovolante Edizioni è tra questi e da anni partecipa ai principali eventi fieristici nazionali e internazionali, come la Buchmesse di Francoforte".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl