(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "A seguito della decisione di escludere la casa editrice Idrovolante Edizioni dalla fiera dell'editoria 'Più Libri Più Liberi', seguiamo con attenzione la piega legale che rischia di prendere questa brutta vicenda. Un editore libero e indipendente lasciato fuori dopo anni da una kermesse che dovrebbe rappresentarne la casa naturale, per ragioni a dir poco fumose. Affinché venga sgomberato del tutto il sospetto di una discriminazione politica dopo le polemiche dell'edizione 2025 e per scongiurare il rischio di una delegittimazione dei tanti parlamentari, giornalisti e intellettuali che affollano il catalogo di Idrovolante Edizioni, ritengo sia necessario un approfondimento circa il conferimento di un potere del tutto arbitrario affidato alla direzione di una Fiera che riceve centinaia di migliaia di euro di sostegni pubblici. Lo Stato eroga contributi affinché la manifestazione tuteli il pluralismo, il merito e la produzione dei piccoli editori indipendenti. Idrovolante Edizioni è tra questi e da anni partecipa ai principali eventi fieristici nazionali e internazionali, come la Buchmesse di Francoforte".
Editoria, Ruspandini (FdI): Idrovolante Edizioni esclusa da Più Libri più liberi, chiarire subito uso contributi pubblici
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