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Politica Interna

DELMASTRO, APPENDINO (M5S): “CRIMINE COMPIUTO: HANNO AIUTATO LE MAFIE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Chiara Appendino (M5S)

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Oggi hanno vinto le mafie: la destra ha detto no all'acquisizione delle chat di Delmastro e così il crimine è compiuto. Le conversazioni tra l'ex Sottosegretario di Fratelli d'Italia e i Carroccia, famiglia del clan Senese, le chiedeva la Procura per indagare sugli affari della camorra. Si sono opposti per difendere uno di loro. Non è la prima volta che pensano solo a proteggere la loro tribù, ma la cosa più indecente è che stavolta nel farlo hanno fatto un regalo gigantesco alle mafie. Noi non possiamo accettarlo." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino in un video pubblicato sui suoi canali social

(AGENPARL)
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