DELMASTRO, APPENDINO (M5S): “CRIMINE COMPIUTO: HANNO AIUTATO LE MAFIE

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Oggi hanno vinto le mafie: la destra ha detto no all'acquisizione delle chat di Delmastro e così il crimine è compiuto. Le conversazioni tra l'ex Sottosegretario di Fratelli d'Italia e i Carroccia, famiglia del clan Senese, le chiedeva la Procura per indagare sugli affari della camorra. Si sono opposti per difendere uno di loro. Non è la prima volta che pensano solo a proteggere la loro tribù, ma la cosa più indecente è che stavolta nel farlo hanno fatto un regalo gigantesco alle mafie. Noi non possiamo accettarlo." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino in un video pubblicato sui suoi canali social
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