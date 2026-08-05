?​​​​Delmastro: Braga (Pd), La destra blinda i suoi e impedisce alla magistratura di accertare la verità

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - La decisione della maggioranza di blindare Delmastro è uno strappo gravissimo ai principi dello Stato di diritto. Non era in discussione una condanna preventiva, né un processo politico. Si chiedeva soltanto di consentire alla magistratura di fare il proprio lavoro e di accertare la verità. La destra ha scelto invece di impedire che questo accadesse.
Se Delmastro non ha nulla da nascondere, perché negare alla magistratura gli strumenti per chiarire fino in fondo il suo rapporto con un uomo condannato per reati di mafia? La trasparenza dovrebbe essere il primo dovere di chi ricopre incarichi pubblici. Oggi, invece, la maggioranza ha anteposto la difesa di un proprio esponente alla tutela della credibilità delle istituzioni.
Ancora una volta la destra dimostra che il garantismo vale soltanto quando riguarda i propri uomini. Si riempie la bocca di legalità e di lotta alla mafia, arrivando a infangare il nome del Presidente Scalfaro, ma quando è chiamata a compiere un atto di trasparenza e a consentire che la magistratura svolga fino in fondo il proprio lavoro, sceglie di alzare un muro e di sottrarsi a ogni verifica.
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - La decisione della maggioranza di blindare Delmastro è uno strappo gravissimo ai principi dello Stato di diritto. Non era in discussione una condanna preventiva, né un processo politico. Si chiedeva soltanto di consentire alla magistratura di fare il proprio lavoro e di accertare la verità. La destra ha scelto invece di impedire che questo accadesse.