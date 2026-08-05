Carceri: Serracchiani (Pd), dopo attacco Bignami Fontana scenda in Aula e difenda prerogative parlamentari

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che ha attaccato i parlamentari per il loro esercizio di una prerogativa costituzionale come le visite ispettive nelle carceri, il presidente Fontana deve scendere in Aula e chiarire. Deve difendere il ruolo e le prerogative del Parlamento". Lo ha detto Debora Serracchiani, responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico intervenendo in aula alla camera.
"Le visite ispettive negli istituti penitenziari non sono un abuso né una concessione: sono uno strumento previsto dall'ordinamento che consente ai parlamentari di verificare direttamente le condizioni degli istituti, la situazione dei detenuti e il lavoro degli operatori. Mettere in discussione questo diritto è dovere significa colpire una funzione essenziale del Parlamento", aggiunge. Il presidente Fontana venga in Aula e spieghi cosa intende fare per tutelare una prerogativa riconosciuta ai parlamentari dalla Costituzione. Anche il ministro Nordio ha il dovere di intervenire e chiarire che le visite ispettive dei parlamentari nelle carceri sono parte integrante dell'esercizio del mandato parlamentare", conclude Serracchiani.
Roma, 5 agosto 2026