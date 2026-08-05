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Politica Interna

Scalfaro: Casu (Pd), da Bignami parole gravissime e inaccettabili, tentativo di riscrivere la storia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Intervenendo alla ripresa della seduta dell'Aula della Camera, dopo l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, il deputato del Partito Democratico Andrea Casu ha definito "gravissimo e inaccettabile" quanto accaduto, denunciando gli attacchi rivolti a Oscar Luigi Scalfaro.

"Attaccare Oscar Luigi Scalfaro significa colpire un grande Presidente della Repubblica, un padre costituente e una figura che ha dedicato tutta la propria vita alla difesa della Costituzione. Gettare ombre sulla sua figura è un atto gravissimo, che colpisce la storia e i valori fondanti della nostra Repubblica", ha dichiarato Casu.

"Quello di Bignami è anche un tentativo di riscrivere la storia. Non è vero che Paolo Borsellino sia stato il candidato della destra: lo stesso Borsellino, in una intervista, chiarì di non aver accettato la candidatura dell'MSI. Non si può piegare la memoria delle persone e delle istituzioni per alimentare una ricostruzione di comodo o per spostare l'attenzione dalle questioni che riguardano la maggioranza", ha aggiunto il deputato dem.

"Un attacco indegno finalizzato solo a nascondere il fatto che ai parlamentari della Repubblica è stato impedito di poter svolgere il proprio ruolo, non consentendo alla Giunta per le autorizzazioni di esaminare gli atti trasmessi dalla Procura di Roma nella vicenda che riguarda il sottosegretario Delmastro. Il Parlamento deve poter esercitare pienamente le proprie prerogative", ha concluso Casu.

Roma, 5 agosto 2026

(AGENPARL)
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