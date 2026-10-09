TRASPORTI, DE PALMA (FI): FSE, BASTA DISSERVIZI. STUDENTI E LAVORATORI LASCIATI A PIEDI, REGIONE INTERVENGA

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - «Non è più tollerabile che nella provincia di Taranto il trasporto pubblico sia diventato una lotteria quotidiana. Corse soppresse senza preavviso, studenti lasciati alle fermate, lavoratori in difficoltà e famiglie costrette a sostituirsi a un servizio che pagano regolarmente».
Lo dichiara il deputato e Segretario Provinciale di Forza Italia Taranto Vito De Palma, che ha inviato una formale protesta a FS Sud Est e alla Regione Puglia.
«Già a febbraio avevo denunciato i disservizi con un'interrogazione parlamentare. Dopo otto mesi nulla sembra essere cambiato. A San Marzano, dopo le ripetute denunce dell'assessore Rosa Montanaro, la stessa FSE ha ammesso di non essere riuscita a sostituire gli autisti assenti né ad avvisare gli utenti. Ad Avetrana è intervenuto il sindaco Antonio Iazzi. Disagi anche a Manduria e sulla Martina Franca-Taranto».
«La Regione Puglia non può continuare ad assistere passivamente. Deve verificare il rispetto del contratto di servizio e applicare, quando previste, le relative penalità. Ho chiesto interventi immediati e un tavolo urgente con gli amministratori locali.
Non bastano più le scuse. Servono organizzazione, mezzi e responsabilità. La provincia di Taranto non è un territorio di serie B», conclude De Palma.