Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali 8-10-26 rl

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha provveduto oggi ad assegnare le deleghe ai consiglieri provinciali eletti nell'ultima consultazione elettorale.
Queste le deleghe:
– Francesco Volpe, vice presidente, Attuazione del programma, Polizia provinciale, Sport e impiantistica sportiva
– Ippazio Antonio Morciano, Lavori pubblici, Trasporti, Valorizzazione litorale adriatico
– Stefano Prete, Politiche di sviluppo di Area Vasta, Turismo, Viabilità
– Christian Gnoni, Rapporti con la città capoluogo, Diritto allo studio e rete scolastica, Rapporti con le associazioni, Rapporti con ITS, Formazione
– Attilio Giovanni De Marco, Contenzioso, Assistenza tecnica agli enti locali, Politiche comunitarie e innovazione, Patti territoriali
– Oronzo Maurizio Cisternino, Edilizia scolastica, Edilizia sismica, Infrastrutture finalizzate alla difesa della costa, Marketing territoriale
– Graziano Vantaggiato, Bilancio e programmazione, Rapporti con la Grecìa salentina, Patrimonio, Personale
– Laura Alemanno, Ambiente, paesaggio e riforestazione, Gestioni parchi e aree marine protette, Rilancio della consulta ambientale, Rapporti con i Gal, Pari opportunità, Politiche per l'efficientamento energetico e realizzazione CER.
Lecce, 8 ottobre 2026