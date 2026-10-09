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Puglia

Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali 8-10-26 rl

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha provveduto oggi ad assegnare le deleghe ai consiglieri provinciali eletti nell'ultima consultazione elettorale.
 
Queste le deleghe:
 
–   Francesco Volpe, vice presidente, Attuazione del programma, Polizia provinciale, Sport e impiantistica sportiva
–   Ippazio Antonio Morciano,  Lavori pubblici, Trasporti, Valorizzazione litorale adriatico
–   Stefano Prete, Politiche di sviluppo di Area Vasta, Turismo, Viabilità
–   Christian Gnoni, Rapporti con la città capoluogo, Diritto allo studio e rete scolastica, Rapporti con le associazioni, Rapporti con ITS,  Formazione

–   Attilio Giovanni De Marco,  Contenzioso, Assistenza tecnica agli enti locali, Politiche comunitarie e innovazione, Patti territoriali
–   Oronzo Maurizio Cisternino, Edilizia scolastica, Edilizia sismica, Infrastrutture finalizzate alla difesa della costa, Marketing territoriale

–   Graziano Vantaggiato, Bilancio e programmazione, Rapporti con la Grecìa salentina, Patrimonio, Personale
–   Laura Alemanno,  Ambiente, paesaggio e riforestazione, Gestioni parchi e aree marine protette, Rilancio della consulta ambientale, Rapporti con i Gal,  Pari opportunità, Politiche per l'efficientamento energetico e realizzazione CER.
 
Lecce, 8 ottobre 2026

(AGENPARL)
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