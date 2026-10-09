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Politica Interna

Casa: Hallissey, “Aderisco a mobilitazione Giovani Democratici, riguarda futuro nostra generazione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - futuro nostra generazione"

"Aderisco alla campagna e alla mobilitazione dei Giovani Democratici sul
tema riguarda un'intera fetta di Paese. Una generazione che, oltre la casa,
si vede costretta a rinunciare alla famiglia, a un progetto, a un futuro
pianificabile. È un'emergenza sintomo di un sistema che non funziona:
salari fermi, un welfare sull'istruzione inesistente e un mercato degli
immobili mal gestito. Sarebbe comodo liquidare tutto con il prossimo bonus,
ma penso che serva invece una visione, su cui lavoreremo con le altre
forze: più offerta abitativa, meno ostacoli a chi costruisce e riqualifica,
strumenti seri per l'accesso all'affitto e una politica nuova sulle case
sfitte, che oggi occupano una fetta enorme del mercato. Per questo non ci
limiteremo a firmare un appello: metteremo a disposizione della campagna le
di +Europa e Radicali Italiani.
*–*
*Riccardo Morgante*

(AGENPARL)
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