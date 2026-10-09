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Emilia Romagna

Nessun dubbio sul destino della piscina Raffalda”. L’intervento dell’assessora Fantini

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - di seguito trovate un intervento a firma dell'assessora Adriana Fantini sul
tema della piscina Raffalda.
Ringraziando anticipatamente della collaborazione, vi chiedo cortesemente
la pubblicazione integrale del testo.

*Nessun dubbio sul destino della piscina Raffalda*

La destra piacentina si dimostra incredibilmente incapace di fare una
proposta per la città e surfa sulle polemiche che fabbrica a ritmo
forsennato. Rilanciare una fake news dopo l'altra sembra essere l'unica
strategia di questo inizio di campagna elettorale.

Così, dalla fake news sulla scuola ex Manifattura che non sarebbe stata
pronta per il nuovo anno scolastico – rovinosamente smentita dal suono
della campanella – si è passati alla coppa tolta dai menù per motivi
religiosi, repentinamente smentita dall'Ausl, fino ad arrivare alla piscina
Raffalda, addirittura progetto faro del PUG, che a dir loro chiuderebbe.

su tutti i bisogni delle società sportive piacentine, dichiarò che la
Raffalda avrebbe potuto avere anche un'altra vocazione e che non escludeva
che in futuro potesse arricchirsi di altre discipline, concetto ripreso in
Consiglio Comunale Lunedì scorso non escludendo che in futuro potrà
affiancare altre discipline.

(AGENPARL)
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