CASA, SANTILLO (M5S): AFFITTI A +45%, MA GOVERNO DIFENDE SOLO PALAZZINARI

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Roma, 8 ott. – "Sull'emergenza abitativa il governo Meloni non è solo incapace ma è anche complice. Gli affitti sono schizzati fino a +45%, a Milano chiedono oltre 700 euro per una stanza e a Roma buttano in mezzo alla strada quattro famiglie al giorno. Questa maggioranza dorme in piedi pensando solo a salvare le proprie poltrone con questa vergognosa Legge elettorale. Salvini tratta gli italiani da fessi. Torna a raccontarci la filastrocca dei 10 miliardi in 10 anni, a promettere 60 mila case con 970 milioni. Il conto è semplice, fanno 16mila euro ad alloggio, una presa in giro oscena con cui non rifai manco un bagno, mentre vigliaccamente, si guardano bene dal rifinanziare i fondi per l'affitto e per i morosi incolpevoli. Il loro piano casa è inesistente, non è nient'altro che propaganda sulla pelle di 650mila famiglie in lista d'attesa. Sugli affitti brevi si calano le braghe davanti alla speculazione che svuota le città. Noi abbiamo proposto fino a due immobili procedure semplici, ma dal terzo scatta in automatico l'attività d'impresa. La smettano di tutelare le rendite parassitarie tenendo bloccati 3,2 milioni di alloggi sfitti nei capoluoghi, diamo agli enti locali il potere di prenderli in gestione provvisoria per l'edilizia transitoria a prezzi calmierati, garantendo ovviamente i proprietari. Occorre una garanzia pubblica e gratuita a tutela sia dell'inquilino moroso incolpevole sia del proprietario, incentivando al contempo chi offre affitti a canone concordato con contratti lunghi a lavoratori e studenti di fascia media e medio-bassa. Bisogna intervenire su chi possiede o gestisce numerose unità immobiliari, garantendo agevolazioni a chi destina gli alloggi all'affitto lungo calmierato e smettendo di colpire unicamente gli sfrattati, come invece pensa di fare questo governo. La destra difende i palazzinari e la rendita di chi si arricchisce sul bisogno altrui, mentre la gente normale finisce per strada. Per Meloni e soci la casa è merce da spolpare, per noi è un diritto. Affamatori vergognatevi". Così in un post sui social il vicepresidente della comm. Ambiente alla Camera Agostino Santillo (M5s).
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