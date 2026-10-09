Legge elettorale: Marino (Pd), Meloni trucca le regole per restare al potere

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "La destra, peraltro nemmeno compatta, ha approvato una legge elettorale che ha un solo obiettivo quello di ingannare i cittadini: introduce di fatto il Premierato mascherato, inserisce preferenze fittizie, cancella la parità di genere e da' un premio di maggioranza a chi di fatto non la raggiunge. E' quindi un provvedimento assolutamente incostituzionale che testimonia come Giorgia Meloni sia disposta a tutto pur di mantenere il potere. Anche tenere fermo il Parlamento per mesi senza intervenire su crisi economica, caro energia, inflazione e salari inadeguati. La Premier non si illuda: saranno gli elettori a mandarla a casa". Lo dichiara in una nota la deputata PD Maria Stefania Marino.
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