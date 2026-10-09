IL COMUNE COMUNICA – riqualificazione di via Manzoni, al via il restyling anche degli incroci con basole laviche, panchine e aiuole: si parte lunedì con l’intervento sull’intersezione con via Abate Gimma

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - CON NUOVE BASOLE LAVICHE, PANCHINE CON AIUOLE,
ARBUSTI ED ESSENZE
Gli incroci stradali e gli attraversamenti pedonali saranno riqualificati grazie alla posa di basole in pietra vulcanica , di nuova fornitura, del tipo carrabile. Anche i marciapiedi alle intersezioni saranno ripavimentati con basole in pietra vulcanica, posate con malta a base calce.
Per raccordare i dislivelli tra il passaggio pedonale, posto a quota marciapiedi, e la strada, di livello inferiore, saranno realizzate nuove rampe in asfalto, rese maggiormente visibili dalla presenza di marker stradali, per un totale di 109 "occhi di gatto".
Per quanto riguarda la scelta degli arredi urbani, sono state selezionate le soluzioni più idonee a garantire la massima compatibilità architettonica e ambientale degli elementi e la loro durabilità. In particolare, agli incroci si alterneranno panche con sedute di dimensioni diverse, caratterizzate dall'accostamento della pietra bianca e del legno , affiancate da fioriere e cestini.
Nell'ottica dell'abbattimento delle barriere architettoniche, infine, e con l'obiettivo di migliorare la mobilità pedonale dei non vedenti ed ipovedenti, si prevede l'installazione di un percorso tattile sui marciapiedi, progettato secondo il sistema LOGES (Linea Orientamento Guida E Sicurezza).
Siamo felici che, man mano che le lavorazioni procedono, commercianti e residenti ci mostrano la loro soddisfazione e la rinata fiducia sul futuro della strada, dopo gli inevitabili sacrifici fatti per ospitare il cantiere. I vantaggi della pedonalizzazione, d'altronde, saranno immediatamente tangibili, come dimostrano gli esiti positivi di analoghi interventi sulle altre strade dello shopping della città".
Per consentire lo svolgimento dei lavori, con apposita ordinanza sono previste le seguenti modifiche alla viabilità, valide a partire da lunedì 12 ottobre 2026 :