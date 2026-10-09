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Basilicata

Protezione Civile, il Gruppo Lucano al Reas

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 8, 2026
Rappresenta la Basilicata al Salone Internazionale dell'Emergenza di Montichiari (8-10 ottobre). Uno spazio espositivo per presentare attività, attrezzature, tecnologie e percorsi formativi. Pepe "La preparazione e la condivisione delle competenze migliorano la risposta alle emergenze"

Il Gruppo Lucano di Protezione Civile rappresenta la Basilicata al Reas, il Salone Internazionale dell'Emergenza in programma dall'8 al 10 ottobre a Montichiari (Brescia). L'organizzazione, che conta circa settemila volontari, opera tra Basilicata, Campania e Calabria e partecipa alla manifestazione con un proprio spazio espositivo dedicato alle attività, alle attrezzature, alle tecnologie e ai percorsi formativi sviluppati nell'ambito del sistema di Protezione Civile.
"La capacità di affrontare un'emergenza non si costruisce quando l'emergenza si presenta, ma molto prima, attraverso la preparazione, l'organizzazione e la condivisione delle competenze", dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega Protezione Civile, Pasquale Pepe. "La presenza del Gruppo Lucano, con cui mi congratulo, a una manifestazione di rilievo nazionale è un'occasione per far conoscere il patrimonio di esperienze maturato dal nostro volontariato e, allo stesso tempo, per confrontarsi con altre realtà. La Protezione Civile è un sistema che cresce quando conoscenze, professionalità e capacità operative vengono messe in comune. È questo il valore di appuntamenti che consentono di imparare gli uni dagli altri e migliorare la risposta alle esigenze dei territori".
Il Reas è uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all'emergenza, al primo soccorso, all'antincendio e alla sicurezza sul lavoro. La manifestazione richiama ogni anno circa 30mila visitatori tra operatori del settore, produttori, distributori, rappresentanti delle istituzioni e volontari delle organizzazioni impegnate nella gestione delle emergenze.
La partecipazione offre inoltre l'opportunità di approfondire esperienze e buone pratiche attraverso il confronto con istituzioni, Corpi dello Stato, enti, associazioni di volontariato e realtà produttive del settore. Uno scambio che contribuisce alla circolazione delle conoscenze e all'aggiornamento delle modalità operative nell'ambito del sistema di Protezione Civile.

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